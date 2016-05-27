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市场报道 | 2016年 5月 27日 星期五 21:38 BJT

美国股市：开盘持平，市场关注叶伦讲话

路透5月27日 - 美国股市周五开盘基本持平，因投资人焦点转向美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦将要发表的讲话，以进一步寻找下次升息时机的线索。

道琼工业指数 上涨6.51点，或0.04%，至17,834.8点；标准普尔500指数 升1.57点，或0.08%，至2,091.67点；Nasdaq指数 上涨2.83点，或0.06%，至4,940.59点。(完)

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