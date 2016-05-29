重温稿-美国股市：上涨，本周美股表现为3月来最佳

* 叶伦称将在“未来几个月内”升息

* GameStop下跌，此前发布的预估低于预期

* 道指收升0.25%，标普500指数上涨0.43%，Nasdaq指数上涨0.65%

路透5月27日 - 美国股市周五收高，此前美联储主席叶伦称“在未来几个月内”加息可能是合适的。本周美股录得3月来表现最好的一周。

叶伦的讲话是最近表示美国经济已经改善，足以支撑收紧借款成本的数位决策者的发声中最重要的声音，越来越多的投资者现在预计6月或者7月升息。

虽升息会收紧股市流动资金，但许多投资者认为升息是对之前处于困境中的经济回到了正轨投了信任票。

“看看在全球经济中的美国经济，情况正在改善，看上去6月或者7月肯定是下一个行动时机，”U.S. Bank的私人客户投资组合经理Paul Springmeyer称。

“随着经济走强，我们应该摆脱当前处于历史低位的利率水平，”他称。

根据CME Group，叶伦讲话后，交易商预计6月升息可能性从30%提高到34%。

美联储将于6月14-15日召开下次会议。

周五的数据显示，第一季美国经济增长放缓，但没有之前预想的那么严重。

标普所有10大类股均上涨，电信类股 和金融类股 领涨。

道琼工业指数 收升44.93点，或0.25%，报17,873.22点；标准普尔500指数 收涨8.96点，或0.43%，报2,099.06点；Nasdaq指数 收升31.74点，或0.65%，收报4,933.51点。

本周道指上涨2.1%，标普500指数升2.3%，均为3月来最佳周度表现，NASDAQ指数上涨3.4%，为2月来最佳周度表现。

2016年迄今，标普500指数上涨2.7%。

周五成交清淡。根据汤森路透数据，美国各证交所仅有56亿股成交，低于过去20日的平均日成交量71亿股。

网络安全公司Palo Alto 急挫12.36%，此前发布季度亏损额大于预期。

视频游戏零售商GameStop 下跌3.93%，此前公司预计当前季度营收和利润低于预期。

纽约证交所涨跌股家数分别为2,034家和974家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,905家和896家。

标普500指数成份股有22只触及52周新高，没有成份股触及新低；有73只Nasdaq指数成份股触及52周新高，19只触及新低。(完)