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市场报道 | 2016年 8月 3日 星期三 21:39 BJT

美国股市：开盘持平，因民间就业数据强劲盖过油价下跌影响

路透8月3日 - 美国股市周三开盘基本持平，因强劲的民间就业数据盖过了油价下跌带来的影响。

道琼工业指数 微跌1.58点，或0.01%，至18,312.19点；标准普尔500指数 小跌0.99点，或0.05%，至2,156.04点；纳斯达克指数 回落6.74点，或0.13%，至5,130.99点。(完)

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