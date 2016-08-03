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市场报道 | 2016年 8月 4日 星期四 04:11 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.23%，纳斯达克指数上扬0.43%

路透纽约8月3日 - 美国股市周三小幅收高，油价大涨提振能源股，且优于预期的就业市场数据扶助金融股走强。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高41.23点，或0.23%，至18,355.00点；标准普尔500指数 收高6.76点，或0.31%，至2,163.79点；纳斯达克指数 上扬22.01点，或0.43%，至5,159.74点。(完)

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