美国股市：道琼工业指数收高0.23%，纳斯达克指数上扬0.43%

欧元区经济：油价上涨可能最终会推动核心通胀升高--ECB管委
路透维也纳1月17日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周二称，欧元区核心通胀尚未大幅升高，但能源价格上涨可能最终将其推高。
路透纽约8月3日 - 美国股市周三小幅收高，油价大涨提振能源股，且优于预期的就业市场数据扶助金融股走强。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高41.23点，或0.23%，至18,355.00点；标准普尔500指数 收高6.76点，或0.31%，至2,163.79点；纳斯达克指数 上扬22.01点，或0.43%，至5,159.74点。(完)
路透维也纳1月17日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周二称，欧元区核心通胀尚未大幅升高，但能源价格上涨可能最终将其推高。
“没人知道究竟会怎样退欧。不清楚(里斯本条约)第50条款意味着什么，也不清楚是否有可能同时谈判退欧和新协议，”谢林在欧洲货币杂志举行的会议上说。
政策消息人士称，中国将把2017年经济增长目标从去年的6.5-7%调降至6.5%左右，凸显政策转向，即从支持经济增长转向推进改革，以抑制债务和楼市风险。据四位知情消息人士，高层领导人在12月中的中央经济工作会议上认可了这一目标。