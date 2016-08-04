美国股市：开盘基本持平，此前英国央行下调利率且美国数据疲弱

日本股市：日经早盘创12月9日来最低点，受日圆上涨及获利了结拖累
美元兑日圆 下跌0.1%至114.07日圆，周一低见113.61，创12月初来最低，且远低于美国大选后触及的高位118.605。
路透8月4日 - 美国股市周四开盘基本持平，此前英国央行下调利率；美国数据显示，上周初请失业金人数多于预期。
道琼工业指数 升7.39点，或0.04%，至18,362.39点；标准普尔500指数 小跌0.14点，或0.01%，至2,163.65点；纳斯达克指数 回落2.86点，或0.06%，至5,156.88点。(完)
美元兑日圆 下跌0.1%至114.07日圆，周一低见113.61，创12月初来最低，且远低于美国大选后触及的高位118.605。
路透台北1月17日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾 第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿 元；2015年已发行人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7 2014年 日期 发债
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网 在上周末公布引入战略投资者融创中国 后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。