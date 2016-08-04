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市场报道 | 2016年 8月 4日 星期四 21:40 BJT

美国股市：开盘基本持平，此前英国央行下调利率且美国数据疲弱

路透8月4日 - 美国股市周四开盘基本持平，此前英国央行下调利率；美国数据显示，上周初请失业金人数多于预期。

道琼工业指数 升7.39点，或0.04%，至18,362.39点；标准普尔500指数 小跌0.14点，或0.01%，至2,163.65点；纳斯达克指数 回落2.86点，或0.06%，至5,156.88点。(完)

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