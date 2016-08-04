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市场报道 | 2016年 8月 5日 星期五 04:09 BJT

美国股市：道琼工业指数收跌0.02%，纳斯达克指数上扬0.13%

路透纽约8月4日 - 美国股市周四收盘基本持平，因投资者在周五发布美国就业报告前保持谨慎。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌2.95点，或0.02%，至18,352.05点；标准普尔500指数 收高0.46点，或0.02%，至2,164.25点；纳斯达克指数 上扬6.51点，或0.13%，至5,166.25点。(完)

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