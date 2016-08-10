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市场报道 | 2016年 8月 10日 星期三 21:41 BJT

美国股市：开盘基本持平，前一交易日创纪录高位

路透8月10日 - 美国股市周三开盘基本持平，因在前一交易日将标普500和纳斯达克指数推至纪录高位后，投资者稍事休息。

道琼工业指数 升1.58点，或0.01%，至18,534.63点；标准普尔500指数 升1.11点，或0.05%，至2,182.85点；纳斯达克指数 涨2.07点，或0.04%，至5,227.55点。(完)

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