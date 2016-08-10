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市场报道 | 2016年 8月 11日 星期四 04:10 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.2%，Nasdaq指数回落0.4%

路透8月10日 - 美国股市周三收跌，从纪录高位回落，因油价回落拖累能源股走低，盖过了迪士尼急升给大盘带来的提振。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌37.39点，或0.2%，至18,495.66点；标准普尔500指数 收挫6.25点，或0.29%，至2,175.49点；Nasdaq指数 回落20.90点，或0.4%，收报5,204.59点。(完)

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