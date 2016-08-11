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市场报道 | 2016年 8月 11日 星期四 21:36 BJT

美国股市: 开盘上扬，因强劲就业数据和企业业绩提振市场人气

路透8月11日 - 美国股市周四开盘上扬，因强劲的就业数据和向好的企业业绩，提振投资者对美国经济成长的信心。

道琼工业指数 升41.64 点，或0.23%，至18,537.3点；标准普尔500指数 涨5.46点，或0.25%，至2,180.95点；纳斯达克指数 上扬17.63点，或0.34%，至5,222.22点。(完)

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