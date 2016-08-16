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市场报道 | 2016年 8月 16日 星期二 21:43 BJT

美国股市：开盘下跌，受纽约联储总裁的评论打压

路透8月16日 - 美国股市周二开盘下跌，此前纽约联储总裁杜德利称，9月提高短期利率是可能的。

道琼工业指数 降44.21点，或0.24%，至18,591.84点；标准普尔500指数 跌5.32点，或0.24%，至2,184.83点；纳斯达克指数 下跌14.15点，或0.27%，至5,247.87点。(完)

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