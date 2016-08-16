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市场报道 | 2016年 8月 17日 星期三 04:15 BJT

美国股市：道琼工业指数收挫0.45%，纳斯达克指数收跌0.66%

路透纽约8月16日 - 美国股市周二下跌，高收益的电信和公用事业股领跌，此前纽约联储总裁杜德利称，美国联邦储备理事会(FED/美联储)最早于下月升息是可能的。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌84.03点，或0.45%，至18,552.02点；标准普尔500指数 收挫12点，或0.55%，至2,178.15点；纳斯达克指数 下跌34.90点，或0.66%，收报5,227.11点。

此前一天三大股指均收于纪录高位。(完)

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