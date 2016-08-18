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市场报道 | 2016年 8月 18日 星期四 21:38 BJT

美国股市：开盘持平，因美联储对是否短期内升息存意见分歧

路透8月18日 - 美国股市周四开盘基本持平，此前一天发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)7月会议记录显示，决策者对是否短期内升息存在意见分歧。

道琼工业指数 下跌1.99点，或0.01%，至18,571.95点；标准普尔500指数 升0.3点，或0.01%，至2,182.52点；纳斯达克指数 升0.35点，或0.01%，收报5,229.01点。(完)

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