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市场报道 | 2016年 8月 19日 星期五 04:13 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.13%，纳斯达克指数收升0.22%

路透纽约8月18日 - 美国股市周四收盘小幅上涨，此前布兰特原油 升穿每桶50美元，提振能源股上扬，沃尔玛 在上调财测后升至14个月高位。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高23.76点，或0.13%，至18,597.7点；标准普尔500指数 收高4.8点，或0.22%，至2,187.02点；纳斯达克指数 升11.49点，或0.22%，收报5,240.15点。(完)

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