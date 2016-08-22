版本:
中国
市场报道 | 2016年 8月 22日 星期一 21:38 BJT

美国股市：开盘下跌，因油价下挫

路透8月22日 - 美国股市周一开盘下跌，因油价下挫，投资者评估最快下个月升息的前景。

道琼工业指数 下跌37.32点，或0.2%，至18,515.25点；标准普尔500指数 下跌4.3点，或0.2%，至2,179.57点；纳斯达克指数 降7.24点，或0.14%，收报5,231.14点。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐