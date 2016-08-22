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市场报道 | 2016年 8月 23日 星期二 04:11 BJT

美国股市：道琼工业指数收跌0.12%，纳斯达克指数收升0.12%

路透纽约8月22日 - 美国股市周一收盘基本持平，因油价下跌打击能源类股下跌的影响，被生物科技类股的强劲表现所抵消。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低23.15点，或0.12%，至18,529.42点；标准普尔500指数 收跌1.23点，或0.06%，至2,182.64点；纳斯达克指数 收高6.23点，或0.12%，收报5,244.60点。(完)

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