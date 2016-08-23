美国股市：开盘走高，为三日来首见

路透8月23日 - 美国股市周二开盘上涨，为三日来首见，投资者等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦本周发表讲话，以寻找下次升息线索。

道琼工业指数 上涨68.9点，或0.37%，至18,598.32点；标准普尔500指数 涨7.16点，或0.33%，至2,189.8点；纳斯达克指数 升20.58点，或0.39%，收报5,265.18点。(完)