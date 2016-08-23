美国股市：开盘走高，为三日来首见

《美国重要政经日程》-1月16日
(除特别说明外，均为GMT时间) 暂无重要政经日程 (完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 郑茵 审校 戴素萍)
路透8月23日 - 美国股市周二开盘上涨，为三日来首见，投资者等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦本周发表讲话，以寻找下次升息线索。
道琼工业指数 上涨68.9点，或0.37%，至18,598.32点；标准普尔500指数 涨7.16点，或0.33%，至2,189.8点；纳斯达克指数 升20.58点，或0.39%，收报5,265.18点。(完)
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路透柏林1月15日 - 美国候任总统特朗普发出警告，对于德国宝马汽车(BMW) 计划在墨西哥一座新厂制造并出口美国的汽车，将课征35%边境税。
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。