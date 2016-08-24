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市场报道 | 2016年 8月 24日 星期三 21:45 BJT

美国股市：开盘持平，投资者等待美联储主席的讲话

路透8月24日 - 美国股市周三开盘基本持平，投资者等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周五的讲话，以寻找升息时机线索。

道琼工业指数 下跌20.48点，或0.11%，至18,526.82点；标准普尔500指数 降1.7点，或0.08%，至2,185.2点；纳斯达克指数 跌4.75点，或0.09%，收报5,255.33点。(完)

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