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市场报道 | 2016年 8月 25日 星期四 21:43 BJT

美国股市：开盘下跌，投资者等待美联储主席叶伦讲话

路透8月25日 - 美国股市周四开盘下跌，投资者紧张不安地等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦的讲话，以判断其升息立场。

道琼工业指数 下跌26.6点，或0.14%，至18,454.88点；标准普尔500指数 降3.96点，或0.18%，至2,171.48点；纳斯达克指数 跌11.85点，或0.23%，收报5,205.84点。(完)

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