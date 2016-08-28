重温稿-美国股市：大多收低，美联储主席叶伦称升息的可能性增强

* 美联储费舍尔暗示今年升息超过一次

* 美联储主席没有暗示升息时机

* 康宝莱下跌，因有报道称美国投资大亨伊坎计划出售该公司股份

路透纽约8月26日 - 美国股市周五大多收低，盘中交易震荡，在平盘上下游走，因投资者在包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的联储官员讲话中努力寻找升息时机的线索。

美联储主席叶伦称，升息的可能性增强，但没有暗示联储何时行动后，标普500指数上涨。

叶伦告诉在怀俄明州杰克森霍尔开会的全球央行官员，美国经济接近央行的全面就业和价格稳定目标，但未来升息路径是“循序渐进的”。

但在美联储副主席费舍尔发表的鹰派言论，令早至下月就将升息的可能性增加后，股市转跌。

标普500指数盘中最多升0.7%，也一度下挫0.6%。

根据CME的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势暗示，9月升息的可能性从前一交易日的21%提高至36%，12月升息的可能性从周四的51.8%增加至63.7%。

在升息环境中将受益的银行类股上涨，KBW纳斯达克银行类股指数 上涨0.74%；相比，在升息环境中可能遭受损失的类股，如公用事业类股和电信类股下跌。

标普公用事业类股指数 下跌2.1%，为四个月来最糟糕的单日表现，电信类股 下跌1.1%。

“当费舍尔讲话暗示9月升息的可能性大于投资者从叶伦讲话中理解的可能性时，肯定引发了对行动可能要早于投资者整体预估的一些担忧，”Edward Jones投资策略师Kate Warne称。

道琼工业指数 收跌53.01点，或0.29%，至18,395.40点；标准普尔500指数 收低3.43点，或0.16%，至2,169.04点；纳斯达克指数 收涨6.71点，或0.13%，收报5,218.92点。

CBOE波动率指数 一度触及七周高位14.93，反映出股市走势反复，尾盘上涨0.4%，至13.69。

公司消息方面，康宝莱(贺宝芙/Herbalife) 下挫2.3%，至60.50美元，此前报导称，该公司最大股东美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)寻求出售其持有的股份。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.49:1；纳斯达克市场下跌和上涨股家数比例为1.12:1。

标普500指数成份股有29只触及52周新高，没有成份股触及新低；有118只纳斯达克指数成份股触及52周新高，26只触及新低。