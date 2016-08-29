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市场报道 | 2016年 8月 29日 星期一 21:41 BJT

美国股市：开盘持平，投资者消化美联储官员的讲话

路透8月29日 - 美国股市周一开盘持平，因投资者消化美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员关于升息的讲话。

道琼工业指数 上扬41.43点，或0.23%，至18,436.83点；标准普尔500指数 升3.92点，或0.18%，至2,172.96点；纳斯达克指数 涨7.73点，或0.15%，收报5,226.65点。(完)

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