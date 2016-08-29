版本:
中国
市场报道 | 2016年 8月 30日 星期二 04:16 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.58%，纳斯达克指数收涨0.26%

路透8月29日 - 美国股市周一收盘上涨，金融和商品类股领涨标普500指数，市场交投清淡，此前发布的数据显示，美国7月消费者支出连续第四个月上涨，直指美国经济增长加速。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高107.59点，或0.58%，至18,502.99点；标准普尔500指数 收高11.34点，或0.52%，至2,180.38点；纳斯达克指数 收涨13.41点，或0.26%，收报5,232.33点。(完) 　　

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐