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市场报道 | 2016年 8月 31日 星期三 21:41 BJT

美国股市：开盘下跌，因油价走低

路透8月31日 - 美国股市周三开盘小幅下跌，因油价受美元上涨拖累回落逾1%。

道琼工业指数 下跌30.62点，或0.17%，至18,423.68点；标准普尔500指数 跌3.7点，或0.17%，至2,172.42点；Nasdaq指数 降8.78点，或0.17%，至5,214.21点。(完)

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