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市场报道 | 2016年 9月 1日 星期四 04:10 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.29%，纳斯达克指数收低0.19%

路透纽约8月31日 - 美国股市周三收盘下跌，能源股跟随油价走低，标普500指数自2月以来录得首次月线下跌。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低53.42点，或0.29%，至18,400.88点；标准普尔500指数 收跌5.17点，或0.24%，至2,170.95点；纳斯达克指数 收低9.77点，或0.19%，收报5,213.22点。

本月，道琼工业指数下跌0.18%，标普500指数下跌0.13%，纳斯达克指数上涨1%。(完) 　　

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