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市场报道 | 2016年 9月 6日 星期二 21:45 BJT

美国股市：开盘走高，因本月升息几率减弱

路透9月6日 - 美国股市周二开盘小幅走高，继上周五发布令人失望的就业报告公布后，本月升息的几率看似减弱。

道琼工业指数 上升36.54点，或0.2%，至18,528.5点；标准普尔500指数 涨3.36点，或0.15%，至2,183.34点；纳斯达克指数 升9.31点，或0.18%，至5,259.21点。(完)

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