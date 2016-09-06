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市场报道 | 2016年 9月 7日 星期三 04:11 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.25%，纳斯达克指数收升0.5%

路透纽约9月6日 - 美国股市周二收盘小幅上涨，因经济数据支撑美
国联邦储备理事会(FED/美联储)可能决定近期不升息的观点。
    
    根据初步收盘数据，道琼工业指数 上升46.16点，或0.25%，至
18,538.12点；标准普尔500指数 收高6.50点，或0.3%，至2,186.48
点；纳斯达克指数 升26.01点，或0.5%，至5,275.91点。(完)
　　

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