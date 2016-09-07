版本:
中国
市场报道 | 2016年 9月 7日 星期三 21:40 BJT

美国股市：开盘小幅走低，投资者寻找下次升息时机线索

路透9月7日 - 美国股市周三开盘小幅走低，因投资者寻求下次升息时机的更多线索。

道琼工业指数 下跌27.67点，或0.15%，至18,510.45点；标准普尔500指数 跌2.66点，或0.12%，至2,183.82点；纳斯达克指数 降2.38点，或0.05%，至5,273.53点。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐