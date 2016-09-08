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市场报道 | 2016年 9月 9日 星期五 04:15 BJT

美国股市：道琼工业指数收跌0.25%，纳斯达克指数收挫0.46%

路透纽约9月8日 - 美国股市周四收盘下跌，受累于苹果 因最新款iPhone手机未能给投资者留下深刻印象而下跌，但能源股上涨限制了跌幅。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 下跌46.23点，或0.25%，至18,479.91点；标准普尔500指数 挫4.86点，或0.22%，至2,181.30点；纳斯达克指数 下跌24.44点，或0.46%，至5,259.48点。(完)

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