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市场报道 | 2016年 9月 9日 星期五 21:46 BJT

美国股市：开盘下跌，因朝鲜进行核试验和联储官员发表支持升息言论

路透纽约9月9日 - 美国股市周五开盘下跌，因投资者保持谨慎，此前朝鲜进行核试验，美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员发表讲话支持升息。

道琼工业指数 下跌139.23点，或0.75%，至18,340.68点；标准普尔500指数 跌17.39点，或0.8%，至2,163.91点；纳斯达克指数 降40.92点，或0.78%，至5,218.56点。(完)

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