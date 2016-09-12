美国股市：开盘下跌，因投资者对下周可能升息感到紧张

路透9月12日 - 美国股市周一开盘下跌，延续了周五的跌势，因投资者对联储可能最快于下周升息感到紧张。

道琼工业指数 下跌88.62点，或0.49%，至17,996.83点；标准普尔500指数 跌8.43点，或0.4%，至2,119.38点；纳斯达克指数 降27.74点，或0.54%，至5,098.17点。(完)