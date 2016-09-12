美国股市: 道琼工业指数急升1.32%，纳斯达克指数劲扬1.68%

路透纽约9月12日 - 美国股市周一急升，之前美国联邦储备理事会(F ED/美联储)理事布雷纳德坚持其在升息问题上的鸽派立场，敦促联储谨慎 行事，不要过快撤走货币刺激举措。 根据初步收盘数据，道琼工业指数 上扬239.62点，或1.32%， 收报18,325.07点；标准普尔500指数 劲扬31.32点，或1.47%，收报 2,159.04点；纳斯达克指数 攀升85.98点，或1.68%，收报5,211.8 9点。(完)