美国股市：开盘基本持稳，因数据乏善可陈

路透9月15日 - 美国股市周四开盘基本持平，因盘前公布的数据乏善可陈，引发市场担忧经济体质，同时降低了美国短期升息的可能性。

道琼工业指数 微升21.09点，或0.12%，至18,055.86点；标准普尔500指数 小涨1.47点，或0.07%，至2,127.24点；纳斯达克指数 小涨12.62点，或0.24%，至5,186.39点。(完)