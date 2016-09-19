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市场报道 | 2016年 9月 19日 星期一 21:43 BJT

美国股市：开盘走高，因油价反弹

路透9月19日 - 美国股市周一开盘上涨，因油价反弹，投资者预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在本周会议上维持利率不变。

道琼工业指数 上涨47.59点，或0.26%，至18,171.39点；标准普尔500指数 升6.56点，或0.31%，至2,145.72点；纳斯达克指数 升19.35点，或0.37%，至5,263.91点。(完)

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