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市场报道 | 2016年 9月 20日 星期二 04:09 BJT

美国股市：道琼工业指数小跌0.02%，纳斯达克指数回落0.18%

路透纽约9月19日 - 美国股市周一收盘基本持稳，盘中在平盘上下拉
锯，大型银行股上涨，扶助抵消了苹果下跌造成的拖累。投资者静待美国
联邦储备理事会(FED/美联储)本周稍后举行政策会议。    
    
    道琼工业指数 小跌3.63点，或0.02%，至18,120.17点；标准普
尔500指数 微挫0.04点，或0.00%，至2,139.12点；纳斯达克指数<.
IXIC>回落9.54点，或0.18%，至5,235.03点。(完)

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