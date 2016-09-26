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市场报道 | 2016年 9月 26日 星期一 21:38 BJT

美国股市：开盘下滑，受苹果下挫打压

路透9月26日 - 美国股市周一开低，苹果 下挫令三大股指承压，且投资人为美国总统大选候选人希拉里和特朗普首轮辩论作准备。

道琼工业指数 下挫104.99点，或0.57%，至18,156.46点；标准普尔500指数 跌10.73点，或0.5%，至2,153.96点；纳斯达克指数 回落32.99点，或0.62%，至5,272.76点。(完)

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