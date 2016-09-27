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市场报道 | 2016年 9月 27日 星期二 21:40 BJT

美国股市: 开盘小跌，因油价回落拖累能源股走低

路透9月27日 - 美国股市周二开盘小跌，因产油国达成限产协议的希望愈发渺茫，拖累油价走低，打压能源股。

道琼工业指数 跌16.4点，或0.09%，至18,078.43点；标准普尔500指数 挫2.35点，或0.11%，至2,143.75点；纳斯达克指数 回落4.13点，或0.08%，至5,253.37点。(完)

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