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市场报道 | 2016年 9月 28日 星期三 21:42 BJT

美国股市: 小幅开高，因油价上涨扶助能源股

路透9月28日 - 美国股市周三小幅开高，因油价上涨扶助能源股，且市场静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦今日在一国会委员会的作证。

道琼工业指数 升34.11点，或0.19%，至18,262.41点；标准普尔500指数 升3.47点，或0.16%，至2,163.4点；纳斯达克指数 上涨6.41点，或0.12%，至5,312.12点。(完)

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