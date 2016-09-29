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市场报道 | 2016年 9月 29日 星期四 21:39 BJT

美国股市: 开盘走低，市场评估数据和联储官员讲话

路透9月29日 - 美国股市周四开盘走低，投资者评估一系列经济数据，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话，并等待美联储主席叶伦今日稍后的讲话。

道琼工业指数 跌8.49点，或0.05%，至18,330.75点；标准普尔500指数 挫1.85点，或0.09%，至2,169.52点；纳斯达克指数 回落5.42点，或0.1%，至5,313.13点。(完)

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