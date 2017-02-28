美国股市：道指结束12日连创收盘高位走势，关注特朗普稍晚国会讲话

* 周三0200GMT特朗普总统将在国会发表讲话

* Priceline公布业绩后上涨

* 道指下滑0.12%，标普500指数跌0.26%，纳斯达克指数下挫0.62%

路透2月28日 - 美国股市周二下滑，道琼工业指数结束12日连创收盘新高的态势，投资者等待美国总统特朗普的国会演说。另外，Target公布令人失望的盈利预估，拖累零售股下挫。

不过三大股指2月均有所斩获，标普500指数大涨3.7%。

自11月8日美国大选后，股市劲升，受特朗普承诺税改、投资基建和放松监管提振。投资人正寻找他可能兑现承诺的更多细节。

特朗普周一在白宫同州长会晤时表示，他预计将大举投资基建，并将寻求“历史性的”增加军费开支逾9%。特朗普总统将在周三0200GMT发表讲话。

策略师表示，尽管如果特朗普的讲话缺乏确凿细节可能令一些投资人失望，但其他投资人可能仅希望看到特朗普仍有望推出有利经济成长计划的迹象。

“市场上弥漫乐观情绪和热情。我预计特朗普讲话不会有太多细节，但我也不确信市场会因此感到失望。市场乐于根据希望而交易。”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke表示。

“我们关注的焦点是特朗普如何支付减税的代价。”

道琼工业指数跌25.20点，或0.12%，至20,812.24点；标准普尔500指数收低6.11点，或0.26%，至2,363.64点；纳斯达克指数下跌36.46点，或0.62%，至5,825.44点。

2月，道指上涨4.8%，标准普尔500指数上涨3.7%，纳斯达克指数升3.75%。

标普500指数自11月8日美国大选以上涨4.8%。

零售商Target暴跌12.2%，为2008年来最大单日百分比跌幅，此前公司的全年盈利预估不及市场预期，公司表示营业利润将下跌10亿美元。

标普零售指数跌0.8%，非必需性消费类股下滑0.7%，对标普500指数带来最大的拖累。

数据显示美国第四季经济成长放缓，也打压市场人气。

嘉信理财跌3.2%，此前公司表示将下调其ETF交易和网上股票交易费用，和富达投资的做法一致。TD Ameritrade大跌10.4%。

Priceline上涨5.6%，此前公布的季度营收高于预期。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.79:1；纳斯达克市场跌涨股家数比例为3.47:1。

标普500指数成份股有51只触及52周新高，四只成份股触及新低；有106只纳斯达克指数成份股触及52周新高，52只触及新低。