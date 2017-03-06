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市场报道 | 2017年 3月 6日 星期一 22:38 BJT

美国股市：开盘下跌，受地缘政治紧张局势和特朗普讲话拖累

路透3月6日 - 美国股市周一开盘下跌，因亚洲地缘政治紧张局势升温，特朗普总统指责前任奥巴马对其进行监听，打击了投资者的风险意愿。

道琼工业指数下跌78.46点，或0.37%，至20,927.25点；标准普尔500指数下滑10.49点，或0.44%，至2,372.63点；纳斯达克指数跌25.04点，或0.43%，至5,845.72点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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