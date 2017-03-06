美国股市：开盘下跌，受地缘政治紧张局势和特朗普讲话拖累

韩国财政：总统下令尽快起草追加预算，争取6月获国会批准--发言人
路透首尔5月25日 - 韩国新总统文在寅发言人Park Soo-hyun周四称，总统下令官员尽快起草追加预算，以在6月通过韩国国会批准。
路透3月6日 - 美国股市周一开盘下跌，因亚洲地缘政治紧张局势升温，特朗普总统指责前任奥巴马对其进行监听，打击了投资者的风险意愿。
道琼工业指数下跌78.46点，或0.37%，至20,927.25点；标准普尔500指数下滑10.49点，或0.44%，至2,372.63点；纳斯达克指数跌25.04点，或0.43%，至5,845.72点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透首尔5月25日 - 韩国新总统文在寅发言人Park Soo-hyun周四称，总统下令官员尽快起草追加预算，以在6月通过韩国国会批准。
路透上海5月25日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。
* 日股日经指数涨0.46%，沪综指升1.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.96%，美国原油期货涨0.8%，美国公债收益率报2.2554%