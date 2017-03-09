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市场报道 | 2017年 3月 9日 星期四 22:40 BJT

美国股市：开盘持平，市场静待就业数据和升息决定

路透3月9日 - 美国股市周四开盘持平，投资者在周五发布就业报告前不愿下大赌注，就业数据可能会给下周的升息决定带来重大影响。

道琼工业指数下跌6.48点，或0.03%，至20,849.25点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.014%，至2,362.64点；纳斯达克指数降3.75点，或0.06%，至5,833.81点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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