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市场报道 | 2017年 3月 10日 星期五 05:15 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.01%，纳斯达克指数微升0.02%

路透纽约3月9日 - 美国股市周四微幅收高，受能源股尾盘反弹扶助，市场静待周五美国公布备受瞩目的月度就业报告。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收高2.46点，或0.01%，至20,858.19点；标准普尔500指数微升1.89点，或0.08%，至2,364.87点；纳斯达克指数收高1.26点，或0.02%，至5,838.81点。

周四是美股在2007-2009年跌势中触及底部的八周年纪念日，目前的牛市是史上第二长。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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