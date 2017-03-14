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市场报道 | 2017年 3月 14日 星期二 21:40 BJT

美国股市：开盘下跌，市场关注美联储会议结果

路透3月14日 - 美国股市周二开盘走低，投资者聚焦美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议结果，市场普遍预计将进行今年以来首次升息。

道琼工业指数下跌50.08点，或0.24%，至20,831.4点；标准普尔500指数降7.41点，或0.31%，至2,366.06点；纳斯达克指数跌16.40点，或0.28%，至5,859.38点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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