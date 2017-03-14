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市场报道 | 2017年 3月 15日 星期三 04:09 BJT

美国股市: 道琼工业指数数收跌0.21%，纳斯达克指数下滑0.32%

路透纽约3月14日 - 美国股市周二收低，因油价跌至11月来最低，且受美国东北部遭受暴风雪吹袭影响，航空股走软拖累工业股下滑。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌44.11点，或0.21%，至20,837.37点；标准普尔500指数收低8.02点，或0.34%，至2,365.45点；纳斯达克指数下滑18.97点，或0.32%，至5,856.82点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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