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市场报道 | 2017年 3月 15日 星期三 21:37 BJT

美国股市：开盘因油价反弹走高，市场关注美联储会议

路透3月15日 - 美国股市周三开盘走高，受助于油价反弹，市场普遍预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日将升息。

道琼工业指数上升33.5点，或0.16%，至20,870.87点；标准普尔500指数升4.83点，或0.2%，至2,370.28点；纳斯达克指数升10.60点，或0.18%，至5,867.41点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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