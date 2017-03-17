美国股市：开盘基本持平，因科技股上涨被医保类股下跌所抵消

台湾汇市：台币早盘走升，因国际美元走弱与台股上扬
路透台北5月25日 - 台币兑美元周四早盘走升。交易员表示，因美元在美联储会议记录公布后走弱、韩元兑美元升值以及台股上涨带动。
路透3月17日 - 美国股市周五开盘基本持平，因科技股的上涨被医疗保健类股的下跌所抵消。
道琼工业指数上升25.48点，或0.12%，至20,960.03点；标准普尔500指数升1.75点，或0.07%，至2,383.13点；纳斯达克指数跌2.85点，或0.05%，至5,897.91点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透台北5月25日 - 台币兑美元周四早盘走升。交易员表示，因美元在美联储会议记录公布后走弱、韩元兑美元升值以及台股上涨带动。
据周三晚间公告，永续资本证券的分派率为首五年每年7%，其后15年每年将为适用国债利率加5.75%再加0.25%，之后每年将为适用国债利率加5.75%加0.25%再加0.75%。证券须按龙光地产选择赎回。
路透台北5月25日 - 面对近期海外子公司授信争议案，台湾永丰金控周四公告其金控总经理暨财务长、永丰银行董事长游国治、永丰金租赁总经理庄耀及永丰金证券(亚洲)董事总经理蔡建志联袂提出辞职，并自7月起生效。