美国股市：开盘基本持平，因科技股上涨被医保类股下跌所抵消

路透3月17日 - 美国股市周五开盘基本持平，因科技股的上涨被医疗保健类股的下跌所抵消。

道琼工业指数上升25.48点，或0.12%，至20,960.03点；标准普尔500指数升1.75点，或0.07%，至2,383.13点；纳斯达克指数跌2.85点，或0.05%，至5,897.91点。(完) (编译 刘静；审校 母红)