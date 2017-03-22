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市场报道 | 2017年 3月 22日 星期三 21:41 BJT

美国股市：开盘下滑，因市场担心特朗普经济政策可能延迟出台

路透3月22日 - 美国股市周三开盘小幅走低，昨日美股录得11月大选以来的最大单日跌幅，因投资者对特朗普总统促成长政策出台时间可能被延误感到不安。

道琼工业指数下跌33.69点，或0.16%，至20,634.32点；标准普尔500指数降1.44点，或0.06%，至2,342.58点；纳斯达克指数跌0.85点，或0.01%，至5,792.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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