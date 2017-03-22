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市场报道 | 2017年 3月 23日 星期四 04:15 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.03%，纳斯达克指数收高0.48%

路透纽约3月22日 - 美国股市标普500指数周三收盘小幅上涨，因投资者聚焦特朗普总统勉力推动医保改革议案以求在国会通过，在上日股市大跌后抢购股票。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌6.71点，或0.03%，至20,661.30点；标准普尔500指数收高4.43点，或0.19%，至2,348.45点；纳斯达克指数收高27.82点，或0.48%，至5,821.64点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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