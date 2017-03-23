美国股市：道琼工业指数收低0.02%，纳斯达克指数收挫0.07%

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月24日
路透5月24日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:32时,1港元=0.88446人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.56 8.08 2.46 南玻 8.79 5.17 1.92 深康佳 4.56 2.74 1.88 ST中华 8.01 3.06 2.96 ST中冠
路透纽约3月23日 - 美国股市周四收盘小幅下跌，此前众议院延迟了对医保议案的投票。市场将此视为特朗普总统面临的首个政策考验。
根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌4.72点，或0.02%，至20,656.58点；标准普尔500指数收跌2.49点，或0.11%，至2,345.96点；纳斯达克指数收挫3.948点，或0.07%，至5,817.693点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透5月24日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:32时,1港元=0.88446人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.56 8.08 2.46 南玻 8.79 5.17 1.92 深康佳 4.56 2.74 1.88 ST中华 8.01 3.06 2.96 ST中冠
路透5月24日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8902 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 7.05 0.64 1.60 市北高新 13.27 1.036 1.86 大众交通 5.21 0.672 1.13 永生投资 10.62 1.196 1.29 老凤祥
路透5月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中化弘润石油化工首次进入境内联贷市场的三年期 定期贷款在13家银行加入后，贷款规模已经扩大至2.7亿美元。 借款人为中国国营企业中化集团公司的关系企业，该公司执行一项贷款金额最高扩增9,000万美元的绿鞋 选择权，并将整体贷款规模从1.10亿美元进一步提高。 13家银行承诺贷款金额是初始目标的三倍。 法国外贸银行为该笔贷款的独家牵头行兼簿记行，这笔贷款的最高综合收益为383.83个基点，利率较伦敦 银行间拆放款利率(Libor)加码320个基点，平均期限1.88年。 基金将作为运营资本，用途包括采购原物料等。 该借款人与摩科瑞能源贸易(北京)有限公司设有承购协议。标的产品为沥青。该承购协议构成贷款担保品 的一部分。 中化弘润主要产品有液化石油气、车船用系列柴汽油、燃料油、70、90、100重交道路沥青与改性沥青等 。 贷款额度分配如下：(单位：百万美元) 牵头行兼簿记行