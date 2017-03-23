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市场报道 | 2017年 3月 24日 星期五 04:16 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.02%，纳斯达克指数收挫0.07%

路透纽约3月23日 - 美国股市周四收盘小幅下跌，此前众议院延迟了对医保议案的投票。市场将此视为特朗普总统面临的首个政策考验。

根据初步收盘数据，道琼工业指数收跌4.72点，或0.02%，至20,656.58点；标准普尔500指数收跌2.49点，或0.11%，至2,345.96点；纳斯达克指数收挫3.948点，或0.07%，至5,817.693点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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