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市场报道 | 2017年 3月 24日 星期五 21:39 BJT

美国股市：开盘走高，市场等待众议院对医保议案进行投票

路透3月24日 - 美国股市周五开盘走高，受助于油价上升，市场密切关注众议院对医保议案的投票，这被看做是特朗普总统能否赢得国会的支持、推进政策立法的试金石。

道琼工业指数上升41.77点，或0.2%，至20,698.35点；标准普尔500指数升4.52点，或0.19%，至2,350.48点；纳斯达克指数升21.86点，或0.38%，至5,839.55点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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