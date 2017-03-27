美国股市：开盘下跌，因“特朗普行情”暂歇

标题新闻：美国CBO预计医改议案将令美联邦赤字十年减少1,190亿美元，2026年前2,300万人失去医保
CBO为国会预算办公室 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透3月27日 - 美国股市周一开盘下跌，受银行股走低拖累，因医保议案失败令人们对特朗普总统实施其宏大经济计划的能力提出质疑，“特朗普行情”看似终结。
道琼工业指数下跌169.94点，或0.83%，至20,426.78点；标准普尔500指数降20.34点，或0.87%，至2,323.64点；纳斯达克指数降53.7点，或0.92%，至5,775.04点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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* 美联储将升息与经济反弹挂钩 * 美国联邦基金利率期货走势暗示，美国6月升息的机率仍相当高 路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金 报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金 收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美联储5月会议记
该公司报告，2017会计年度第二季非GAAP每股收益为0.40美元，GAAP持续经营业务每股收益0.33美元，营收为124亿美元。