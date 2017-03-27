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市场报道 | 2017年 3月 27日 星期一 21:41 BJT

美国股市：开盘下跌，因“特朗普行情”暂歇

路透3月27日 - 美国股市周一开盘下跌，受银行股走低拖累，因医保议案失败令人们对特朗普总统实施其宏大经济计划的能力提出质疑，“特朗普行情”看似终结。

道琼工业指数下跌169.94点，或0.83%，至20,426.78点；标准普尔500指数降20.34点，或0.87%，至2,323.64点；纳斯达克指数降53.7点，或0.92%，至5,775.04点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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